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«Я же мама!»: ГК «Орион» и телеканал TiJi запустили социальный проект для родителей

Группа компаний «Орион» совместно с детским телеканалом TiJi запустила новый социальный проект, первым этапом которого стала серия обучающих видеоподкастов на тему экологичного детского телесмотрения. Проект «Я же мама!» стартовал в июле на инфоканале спутникового телевидения «Телекарта» (бренд ГК «Орион»), YouTube-канале и сайте телеканала Tiji www.tiji.ru.

Социальный проект для родителей «Я же мама!»
Социальный проект для родителей «Я же мама!»
Группа компаний «Орион»

23 июля, было положено начало новому масштабному социальному проекту для родителей. На инфоканале спутникового ТВ «Телекарта» появился первый выпуск из цикла программ о том, как правильно смотреть телевизор вместе с ребенком. Зрители увидели разбор самых часто задаваемых и важных вопросов:

  • как правильно организовать телесмотрение для детей различного возраста;
  • как отобрать качественный контент среди многообразия детских программ;
  • как сделать телевизор помощником в развитии и обучении;
  • какие мультфильмы не стоит показывать детям
  • и многое другое.

Экспертом проекта стала доктор психологии Виктория Шиманская, которая ответила на вопросы мамы двоих детей и радиоведущей Марии Протопоповой.

Социальный проект «Я же мама!»
Социальный проект «Я же мама!»
Группа компаний «Орион»

Проект ориентирован в первую очередь на родителей, неравнодушных к воспитанию своих детей. Каждый эпизод — это ответ эксперта на вопрос мамы.

Идейным вдохновителем цикла программ «Я же мама!» стал дошкольный телеканал TiJi, который уже не в первый раз реализует социальные проекты для своих телезрителей.

Новые эпизоды видеоподкастов будут выходить 1 раз в неделю по вторникам на инфоканале, который доступен абонентам во всех пакетах спутникового ТВ «Телекарта», а также в мобильном приложении «Телекарта Онлайн». Сразу после трансляции премьерной серии на инфоканале оператора она будет выложена на специально созданном YouTube-канале «Я же мама!» и на сайте канала TiJi — tiji.ru. В дальнейшем следить за ходом проекта также можно будет в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram по хэштегу #ЯжеМамаПодкаст.

Дмитрий Жичин,
директор по маркетингу ГК «Орион»:

Многочисленные исследования доказывают, что из жизни современных детей совершенно невозможно и не нужно исключать интернет и телевидение. Это важная часть реальности, в которой мы все живем. Ключевая задача и родителей, и компаний-лидеров в производстве и продаже детского видеоконтента — чтобы телесмотрение помогало, а не мешало, было не только безопасным, но и полезным. Именно поэтому «Орион» уделяет большое внимание наполнению детского пакета «Телекарты», как в его офлайн-, так и в онлайн-версии. Мы также стараемся всячески помочь родителям разобраться в различиях между качественным и некачественным контентом, стать для них проводником в огромном количестве современных мультфильмов и программ. Мы рады, что нашим партнером в этом проекте выступил именно телеканал TiJi, который является одним из наиболее ярких примеров качественного детского контента на российском рынке.

Юлия Бриллиантова,
директор по маркетингу телеканала TiJi в России:

Выбранный создателями формат подкаста давно завоевал доверие у современного потребителя видеоконтента. Для него характерна уникальная стилистика, настроение, а также присутствие в кадре интересных и компетентных спикеров, которые обмениваются своими опытом и знаниями. В новом проекте зрители видят на экране двух мам, которые не вглядываются пристально в экран и не транслируют строгими голосами истины о воспитании детей. Вместо этого мы попадаем в знакомую обстановку детского кафе. Пока дети играют, мамы получают возможность обсудить всё самое важное и вместе найти ответы на волнующие вопросы, ненавязчиво вовлекая зрителя по ту сторону экрана в участие в видеоподкасте «Я же мама!». Я рада, что партнером TiJi по этому проекту стала именно ГК «Орион» — мы близки по духу в желании создать что-то действительно значимое и важное как для отрасли в целом, так и для конечного потребителя нашего продукта — телезрителей. Видеоподкасты — это первый этап нашей глобальной задумки. Дальше будет еще интереснее. Обязательно следите за нашими новостями!

Площадку для съемок предоставила сеть семейных кафе «Андерсон».

Предыстория проекта

Совместно с ведущими производителями контента ГК «Орион» не первый год развивает тему безопасного и эффективного детского телесмотрения. Контактный центр «Орион Коннект» проводит регулярные телефонные опросы своих абонентов по данной тематике, экспертные интервью психологов и ведущих производителей детского контента в России и за рубежом, к работе привлекаются ведущие журналисты и блогеры. Результатом этой деятельности стали специальные разработки компании, направленные на повышение качества и безопасности детского телесмотрения — обновленная линейка детских телеканалов, специализированный детский телевизионный пульт, просветительская кампания «Осторожно, дети!» и ряд других проектов.

Справка

Группа компаний «Орион» осуществляет свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности группы: размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети, предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом «Телекарта»). Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в. д), Horizons 2 (85° в.д.), «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). Компания входит в топ-20 крупнейших телекоммуникационных компаний России (по данным аналитического агентства CNews Analitics) и в топ-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).

Телеканал TiJi — телеканал для малышей от 2 до 7 лет и их родителей. Программы TiJi помогают детям познавать истинные человеческие ценности — дружба, любовь, семья и др. Безопасный контент не только развивает эмоциональный интеллект, но и готовит малышей ко взрослой жизни, учит счету, английскому языку и взаимодействию с окружающей средой. В эфире телеканала: «Мой маленький Пони», «Пингвиненок Пороро», «Дуда и Дада», «Чуппи идет в школу», «Супер Том и Грамотеи», «СамСам» и др.

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