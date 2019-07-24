«Я же мама!»: ГК «Орион» и телеканал TiJi запустили социальный проект для родителей

Группа компаний «Орион» совместно с детским телеканалом TiJi запустила новый социальный проект, первым этапом которого стала серия обучающих видеоподкастов на тему экологичного детского телесмотрения. Проект «Я же мама!» стартовал в июле на инфоканале спутникового телевидения «Телекарта» (бренд ГК «Орион»), YouTube-канале и сайте телеканала Tiji www.tiji.ru .

23 июля, было положено начало новому масштабному социальному проекту для родителей. На инфоканале спутникового ТВ «Телекарта» появился первый выпуск из цикла программ о том, как правильно смотреть телевизор вместе с ребенком. Зрители увидели разбор самых часто задаваемых и важных вопросов:

как правильно организовать телесмотрение для детей различного возраста;

как отобрать качественный контент среди многообразия детских программ;

как сделать телевизор помощником в развитии и обучении;

какие мультфильмы не стоит показывать детям

и многое другое.

Экспертом проекта стала доктор психологии Виктория Шиманская, которая ответила на вопросы мамы двоих детей и радиоведущей Марии Протопоповой.

Социальный проект «Я же мама!» Группа компаний «Орион»

Проект ориентирован в первую очередь на родителей, неравнодушных к воспитанию своих детей. Каждый эпизод — это ответ эксперта на вопрос мамы.

Идейным вдохновителем цикла программ «Я же мама!» стал дошкольный телеканал TiJi, который уже не в первый раз реализует социальные проекты для своих телезрителей.

Новые эпизоды видеоподкастов будут выходить 1 раз в неделю по вторникам на инфоканале, который доступен абонентам во всех пакетах спутникового ТВ «Телекарта», а также в мобильном приложении «Телекарта Онлайн». Сразу после трансляции премьерной серии на инфоканале оператора она будет выложена на специально созданном YouTube-канале «Я же мама!» и на сайте канала TiJi — tiji.ru. В дальнейшем следить за ходом проекта также можно будет в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram по хэштегу #ЯжеМамаПодкаст.

Дмитрий Жичин,

директор по маркетингу ГК «Орион»:

Многочисленные исследования доказывают, что из жизни современных детей совершенно невозможно и не нужно исключать интернет и телевидение. Это важная часть реальности, в которой мы все живем. Ключевая задача и родителей, и компаний-лидеров в производстве и продаже детского видеоконтента — чтобы телесмотрение помогало, а не мешало, было не только безопасным, но и полезным. Именно поэтому «Орион» уделяет большое внимание наполнению детского пакета «Телекарты», как в его офлайн-, так и в онлайн-версии. Мы также стараемся всячески помочь родителям разобраться в различиях между качественным и некачественным контентом, стать для них проводником в огромном количестве современных мультфильмов и программ. Мы рады, что нашим партнером в этом проекте выступил именно телеканал TiJi, который является одним из наиболее ярких примеров качественного детского контента на российском рынке.

Юлия Бриллиантова,

директор по маркетингу телеканала TiJi в России:

Выбранный создателями формат подкаста давно завоевал доверие у современного потребителя видеоконтента. Для него характерна уникальная стилистика, настроение, а также присутствие в кадре интересных и компетентных спикеров, которые обмениваются своими опытом и знаниями. В новом проекте зрители видят на экране двух мам, которые не вглядываются пристально в экран и не транслируют строгими голосами истины о воспитании детей. Вместо этого мы попадаем в знакомую обстановку детского кафе. Пока дети играют, мамы получают возможность обсудить всё самое важное и вместе найти ответы на волнующие вопросы, ненавязчиво вовлекая зрителя по ту сторону экрана в участие в видеоподкасте «Я же мама!». Я рада, что партнером TiJi по этому проекту стала именно ГК «Орион» — мы близки по духу в желании создать что-то действительно значимое и важное как для отрасли в целом, так и для конечного потребителя нашего продукта — телезрителей. Видеоподкасты — это первый этап нашей глобальной задумки. Дальше будет еще интереснее. Обязательно следите за нашими новостями!

Площадку для съемок предоставила сеть семейных кафе «Андерсон».

Предыстория проекта

Совместно с ведущими производителями контента ГК «Орион» не первый год развивает тему безопасного и эффективного детского телесмотрения. Контактный центр «Орион Коннект» проводит регулярные телефонные опросы своих абонентов по данной тематике, экспертные интервью психологов и ведущих производителей детского контента в России и за рубежом, к работе привлекаются ведущие журналисты и блогеры. Результатом этой деятельности стали специальные разработки компании, направленные на повышение качества и безопасности детского телесмотрения — обновленная линейка детских телеканалов, специализированный детский телевизионный пульт, просветительская кампания «Осторожно, дети!» и ряд других проектов.

Справка

Группа компаний «Орион» осуществляет свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности группы: размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети, предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом «Телекарта»). Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в. д), Horizons 2 (85° в.д.), «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). Компания входит в топ-20 крупнейших телекоммуникационных компаний России (по данным аналитического агентства CNews Analitics) и в топ-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).

Телеканал TiJi — телеканал для малышей от 2 до 7 лет и их родителей. Программы TiJi помогают детям познавать истинные человеческие ценности — дружба, любовь, семья и др. Безопасный контент не только развивает эмоциональный интеллект, но и готовит малышей ко взрослой жизни, учит счету, английскому языку и взаимодействию с окружающей средой. В эфире телеканала: «Мой маленький Пони», «Пингвиненок Пороро», «Дуда и Дада», «Чуппи идет в школу», «Супер Том и Грамотеи», «СамСам» и др.