19 августа 17°C
﻿
Жизнь

Яблочный Спас-2021. Как побаловать себя 19 августа, чтобы сбылись все желания

19 августа отмечают Преображение Христово. В народе — Яблочный Спас. Рассказываем, как на праздник «притянуть» удачу и воплотить мечты.

Урожай. Яблоко.
Урожай. Яблоко.
СС0

История праздника

На Яблочный Спас православные чествуют Иисуса Христа.

19 августа, за 40 дней до распятия, он с учениками Петром, Иоанном и Иаковым взошел на гору Фавор. Именно там Спаситель узнал, что умрет мученической смертью на кресте, а позже воскреснет.

Спустившись с горы, Христос велел собрать яблоки и освятить их в церкви.

Яблоки
Яблоки
СС0

Как праздник Яблочный Спас возник в 4 веке. Тогда люди начали приносить для освещения дары природы — яблоки и виноград.

Что запрещено делать 19 августа

  • Есть яблоки до церковного освещения. Раньше фрукты собирали и ели только после богослужения. Считалось, что только так можно выразить Богу благодарность за урожай.
  • Запрещено заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, шить, стирать, убирать.
  • В этот день нельзя убивать или прогонять насекомых — им в Преображение Христово нужно отдавать особую честь.
Бабочка.
Бабочка.
Источник: vk.com/planetababochek

  • Не рекомендуется купаться в водоемах. Есть риск потревожить русалок и водяных, которые готовятся к зимней спячке, и накликать беду на всю семью.

Что делать, чтобы привлечь удачу

  • Заготавливать варенье на зиму, сушить и консервировать яблоки.
  • Печь пироги и блины с яблоками.
  • Угощать освещенными, «целебными» яблоками соседей.
Яблоки
Яблоки
СС0

Приметы на Яблочный Спас

  • Какая погода на Яблочный Спас — такая будет и на Покрову.
  • Пчелы роятся — к дождю.
  • Идет дождь — к холодной и дождливой осени.
  • Сухой и солнечный день — осень будет сухая и теплая.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость