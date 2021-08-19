Яблочный Спас-2021. Как побаловать себя 19 августа, чтобы сбылись все желания

История праздника
На Яблочный Спас православные чествуют Иисуса Христа.
19 августа, за 40 дней до распятия, он с учениками Петром, Иоанном и Иаковым взошел на гору Фавор. Именно там Спаситель узнал, что умрет мученической смертью на кресте, а позже воскреснет.
Спустившись с горы, Христос велел собрать яблоки и освятить их в церкви.
Как праздник Яблочный Спас возник в 4 веке. Тогда люди начали приносить для освещения дары природы — яблоки и виноград.
Что запрещено делать 19 августа
- Есть яблоки до церковного освещения. Раньше фрукты собирали и ели только после богослужения. Считалось, что только так можно выразить Богу благодарность за урожай.
- Запрещено заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, шить, стирать, убирать.
- В этот день нельзя убивать или прогонять насекомых — им в Преображение Христово нужно отдавать особую честь.
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Не рекомендуется купаться в водоемах. Есть риск потревожить русалок и водяных, которые готовятся к зимней спячке, и накликать беду на всю семью.
Что делать, чтобы привлечь удачу
- Заготавливать варенье на зиму, сушить и консервировать яблоки.
- Печь пироги и блины с яблоками.
- Угощать освещенными, «целебными» яблоками соседей.
Приметы на Яблочный Спас
- Какая погода на Яблочный Спас — такая будет и на Покрову.
- Пчелы роятся — к дождю.
- Идет дождь — к холодной и дождливой осени.
- Сухой и солнечный день — осень будет сухая и теплая.