Яблочный Спас-2021. Как побаловать себя 19 августа, чтобы сбылись все желания

19 августа отмечают Преображение Христово. В народе — Яблочный Спас. Рассказываем, как на праздник «притянуть» удачу и воплотить мечты.

История праздника

На Яблочный Спас православные чествуют Иисуса Христа.

19 августа, за 40 дней до распятия, он с учениками Петром, Иоанном и Иаковым взошел на гору Фавор. Именно там Спаситель узнал, что умрет мученической смертью на кресте, а позже воскреснет.

Спустившись с горы, Христос велел собрать яблоки и освятить их в церкви.

Яблоки СС0

Как праздник Яблочный Спас возник в 4 веке. Тогда люди начали приносить для освещения дары природы — яблоки и виноград.

Что запрещено делать 19 августа

Есть яблоки до церковного освещения. Раньше фрукты собирали и ели только после богослужения. Считалось , что только так можно выразить Богу благодарность за урожай.

что только так можно выразить Богу благодарность за урожай. Запрещено заниматься строительством , работать в поле , по дому и в огороде , шить , стирать , убирать.

работать в поле по дому и в огороде шить стирать убирать. В этот день нельзя убивать или прогонять насекомых — им в Преображение Христово нужно отдавать особую честь.

Не рекомендуется купаться в водоемах. Есть риск потревожить русалок и водяных, которые готовятся к зимней спячке, и накликать беду на всю семью.

Что делать , чтобы привлечь удачу

Заготавливать варенье на зиму , сушить и консервировать яблоки.

сушить и консервировать яблоки. Печь пироги и блины с яблоками.

Угощать освещенными , «целебными» яблоками соседей.

Яблоки СС0

Приметы на Яблочный Спас