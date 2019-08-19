Яблочный Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Яблочный Спас — 19 августа. Это народное название православного праздника Преображение Господне. В этот день принято освящать яблоки и другие плоды нового урожая. Рассказываем, в чем суть праздника, а также что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 2019.

Яблочный Спас 2019

Полное название праздника Преображение звучит как «Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». А «яблочным» праздник стал, потому что в конце лета у верующих сложилась традиция освящать собранные плоды. Отсюда народное название — Яблочный Спас.

Преображение считается одним из важнейших православных праздников. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вместе с тремя своими учениками взошел на гору Фавор и преобразился перед ними. Его одежда стала блистательно белой. Рядом появились пророки Моисей и Илья, и они беседовали с Христом. Потом появилось светлое облако, из которого раздался голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте».

Православная церковь. Храм СС0

В Евангелии описано, что Иисус Христос преобразился перед учениками за 40 дней до Пасхи. Но тогда праздник Преображения совпал бы с Великим постом. Дату перенесли на 19 августа, за 40 дней до праздника Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

В православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители одевают белые облачения, которые символизируют божественный свет.

У Яблочного Спаса есть еще нескольких народных названий: Второй Спас, Праздник первых плодов, Спас на горе, Средний Спас, а также Горохов день и Осенины,

Яблоки СС0

Традиции Яблочного Спаса

Обычай ходить в храм и освящать яблоки пришел из Греции. Там к празднику Преображения созревал виноград. Христиане приносили его в храм , освящали , и таким образом благодарили Бога за урожай. В России вместо винограда стали освящать яблоки , пишет журнал «Фома».

освящали и таким образом благодарили Бога за урожай. В России вместо винограда стали освящать яблоки пишет журнал «Фома». 19 августа варили варенье и пекли яблочные пироги , приглашали родных и знакомых.

приглашали родных и знакомых. На Яблочный Спас старались угощать нищих.

Православная церковь ССО

Яблочный Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

Яблочный Спас выпадает на время Успенского поста. Именно с ним связаны основные ограничения. Во время поста нельзя есть продукты животного происхождения и предаваться разгульному веселью.

Других особенных запретов, связанных с празднованием Преображения, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить.

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса?

Запрета на употребление яблок нового урожая до Яблочного Спаса нет, сообщает pravmir.ru.

Но по традиции верующие до 19 августа стараются воздерживаться от плодов нового урожая. Считается, что воздержание во имя Бога способствует духовному развитию человека. А освящение яблок в храме — это знак благодарности Господу за урожай.