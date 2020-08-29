Ядерный чемоданчик и красная кнопка. Тест: выживете ли вы после ядерного взрыва

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Онлайн-симулятор ядерного взрыва поможет вам наглядно посмотреть, как действует атомная бомба.
Ровно 71 год назад состоялось испытание первой в СССР атомной бомбы. С тех пор мир никогда не забывал о том, что кто-то из глав сверхдержав однажды может достать тот самый ядерный чемоданчик. Остается только предполагать, что будет после этого. Зато проверить, насколько вы подготовлены к ядерной войне, можно прямо сейчас.
Для того, чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Онлайн-симулятор ядерного взрыва поможет вам наглядно посмотреть, как действует атомная бомба.
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