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29 августа 12°C
Жизнь

Ядерный чемоданчик и красная кнопка. Тест: выживете ли вы после ядерного взрыва

Ровно 71 год назад состоялось испытание первой в СССР атомной бомбы. С тех пор мир никогда не забывал о том, что кто-то из глав сверхдержав однажды может достать тот самый ядерный чемоданчик. Остается только предполагать, что будет после этого. Зато проверить, насколько вы подготовлены к ядерной войне, можно прямо сейчас.

Тест.
Тест.
altapress.ru

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Онлайн-симулятор ядерного взрыва поможет вам наглядно посмотреть, как действует атомная бомба.

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