Ядовитый лори, сахарная летяга и «ржавые» кошки. Кто еще не спит ночью в новосибирском зоопарке?

Карликовый поссум (или сахарная сумчатая летяга) получил свое название из-за пристрастия к сладкому цветочному нектару, пыльце и фруктовому соку.⠀
Другой обитатель павильона, толстый (медленный) лори, похож на плюшевую игрушку с мягким мехом. Однако, он может быть опасен для врагов из-за ядовитого секрета, которым натирает свою шкурку.
Ндавно в зоопарке поселились ржаво-рыжие кошки. Этим уникальным животным принадлежит мировой рекорд, они — самые миниатюрные представители кошачьих. Животные пугливы и требовательны к условиям содержания.