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Жизнь

Ядовитый лори, сахарная летяга и «ржавые» кошки. Кто еще не спит ночью в новосибирском зоопарке?

Новосибирский зоопарк в своей группе в «ВК» рассказал про обитателей павильона «Ночной мир». Это довольно редкие животные, которые проявляют активность в темное время суток.

Карликовый поссум.
Карликовый поссум.
vk.com/novosibirsk_zoo, Е.Черненко.

Карликовый поссум (или сахарная сумчатая летяга) получил свое название из-за пристрастия к сладкому цветочному нектару, пыльце и фруктовому соку.⠀

Другой обитатель павильона, толстый (медленный) лори, похож на плюшевую игрушку с мягким мехом. Однако, он может быть опасен для врагов из-за ядовитого секрета, которым натирает свою шкурку.

Ндавно в зоопарке поселились ржаво-рыжие кошки. Этим уникальным животным принадлежит мировой рекорд, они — самые миниатюрные представители кошачьих. Животные пугливы и требовательны к условиям содержания.

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