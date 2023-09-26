Ядовитое противостояние: здоровенная королевская кобра напала на гигантского питона

Это произошло в Сингапуре, пишет Газета.Ru.

Во время драки обе змеи боролись с перерывами. Питон напал на кобру, но она укусила его и уползла. Но спустя час вернулась на место. И набросилась на питона.

Кобра победила. Об инциденте рассказали местные жители, которые в компании зоологов притаились и наблюдали за выпадами змей.

Впоследствии один из экспертов рассказал, что кобры "миролюбивы" в поединках с питонами — во время таких схваток тратится много яда и сил. Поэтому кобры стараются избегать подобных многочасовых драк. Но в этом случае кобра оказалась коварной, изворотливой и строптивой.

Ранее восьмилетний мальчик укусил ядовитую змею, а она умерла.

Ребенок играл рядом с домом и наткнулся на кобру. Она обернулась вокруг его руки, а затем укусила.

Мальчик не смог снять кобру и дважды укусил ее в ответ. Змея погибла.

Родители доставили сына в ближайшую больницу. Врачи сказали, что укус был без яда. Мальчика обследовали и ввели ему противоядие.