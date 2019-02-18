Якубович прокомментировал скандальное видео со съемок «Поля чудес»

Леонид Якубович удивился критике, которая обрушилась на шоу «Поле чудес» после публикации видео с давкой из-за бесплатных угощений. Телеведущий рассказал КП , что эти кадры могли возмутить лишь тех, кто не знаком с русскими обычаями.

По мнению Леонида Якубовича, люди, которые пишут в сети гневные комментарии по поводу этого видео, не живут в России. «Это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего», — заявил телеведущий.

«Уже 28−29 лет на „Поле чудес“ тем, что приносят в студию, угощают гостей, — рассказал Якубович, — Группа никогда этим не пользуется. Вокруг стола, пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись. У нас нет статистов — это чушь собачья! Абсолютно живые люди по пригласительным билетам. Это наши гости! Так повелось на Руси. Люди, которые этой традиции не знают, пусть сначала залезут в какую-нибудь книжечку или спросят у кого-нибудь, что за традиции на Руси существуют. Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится».

В то же время люди, увидевшие этот ролик на YouTube, осудили в комментариях поведение хватающих припасы зрителей «Поля чудес».