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Жизнь

Якубович резко ответил критикам из-за нелепой ошибки в «Поле Чудес»

Ведущий теле-шоу «Поле Чудес» Леонид Якубович посоветовал критикам проверить написание слова, которое было загадано в последнем выпуске передачи, в словаре.

Леонид Якубович (71 год)
Леонид Якубович (71 год)
СС0.

Так он ответил на вопрос об ошибке в слове «монпансье», которое угадал участник шоу.



«Если вас это интересует, то возьмите себе за труд, прежде чем звонить, открыть словарь. Составитель Иванов», — цитирует слова известного ведущего РБК.



Программа вышла в эфир «Первого канала» 13 декабря. Якубович задал вопрос о названии вальса, ноты которого бесплатно получали покупатели сладостей товарищества «Эйнем».

Участник шоу угадал слово, после чего на табло высветилось «монпасье». Согласно словарю Ожегова, оно имеет два варианта написания — с одной и двумя буквами «н». Словарь Ушакова включает только версию с двумя буквами «н».

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