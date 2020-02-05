Якутский чиновник объяснил необходимость в замах по «долголетию» и «достойной жизни»

Врио главы Хангаласского улуса Якутии Федор Борисов пояснил, что его высказывание про заместителей вырвано из контекста, сообщает РИА «Новости» .

Борисов, который ранее руководил администрацией главы и правительства Якутии, на своем первом планерном совещании в качестве врио объявил, что у него должны быть замы «по долголетию», «духовному развитию» и «достойной жизни», а также советники по художникам, краеведению, писателям и спорту.

«Ну, а экономика и финансы — за мной. Потому что финансы надо распределять бы поровну. Чтобы ни у кого бы не было… вот бы золотую бы серединку. Вот так», — заключил Борисов, которого за такую речь окрестили «шутником».

После скандала Борисов заявил, что ему нужны «другие» заместители, а появившееся в сети видео содержит вырванные из контекста кадры.

«В нем утерян смысл того, что было сказано на самом деле. Ни о каком увеличении штатной численности не идет речь, как и об увеличении финансовых трат на содержание аппарата района, ни тем более о моих личных капризах», — сказал врио главы.

Чиновник. Портфель unsplash.com

Борисов сообщил, что в настоящее время уже ведется работа по изменению «организационной структуры аппарата района». При этом перераспределяются функции между существующими заместителями.

«Название должностей, конечно же, звучат не таким образом. Речь шла о направлениях, на которые следует уделять больше внимания», — разъяснил Борисов.

При этом, по его словам, для более эффективного подключения общественников к работе администрации предложено на безвозмездной основе расширить круг советников.