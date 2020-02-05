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Жизнь

Якутский чиновник объяснил необходимость в замах по «долголетию» и «достойной жизни»

Врио главы Хангаласского улуса Якутии Федор Борисов пояснил, что его высказывание про заместителей вырвано из контекста, сообщает РИА «Новости».

Врио главы Хангаласского улуса Федор Борисов рассказал, какие заместители ему нужны. Якутия.
Врио главы Хангаласского улуса Федор Борисов рассказал, какие заместители ему нужны. Якутия.
кадр из видео.

Борисов, который ранее руководил администрацией главы и правительства Якутии, на своем первом планерном совещании в качестве врио объявил, что у него должны быть замы «по долголетию», «духовному развитию» и «достойной жизни», а также советники по художникам, краеведению, писателям и спорту.

«Ну, а экономика и финансы — за мной. Потому что финансы надо распределять бы поровну. Чтобы ни у кого бы не было… вот бы золотую бы серединку. Вот так», — заключил Борисов, которого за такую речь окрестили «шутником».

После скандала Борисов заявил, что ему нужны «другие» заместители, а появившееся в сети видео содержит вырванные из контекста кадры.

«В нем утерян смысл того, что было сказано на самом деле. Ни о каком увеличении штатной численности не идет речь, как и об увеличении финансовых трат на содержание аппарата района, ни тем более о моих личных капризах», — сказал врио главы.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

Борисов сообщил, что в настоящее время уже ведется работа по изменению «организационной структуры аппарата района». При этом перераспределяются функции между существующими заместителями.

«Название должностей, конечно же, звучат не таким образом. Речь шла о направлениях, на которые следует уделять больше внимания», — разъяснил Борисов.

При этом, по его словам, для более эффективного подключения общественников к работе администрации предложено на безвозмездной основе расширить круг советников.

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