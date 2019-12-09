Якутскому журналисту отменили приговор за статью про «большого брата», который «бдит и читает»

Кассационный суд отменил приговор журналисту еженедельника «Якутск вечерний» Михаилу Романову, которого признали виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщает РИА «Новости» .

«Суд состоялся накануне во Владивостоке. Наш юрист сообщила, что решение Якутского городского суда отменено в кассации», — рассказал замглавы редактора газеты Виталий Обедин.

Ранее якутский городской суд признал Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Конфликт начался в апреле 2019 года с публикации материала, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого якобы похитили и избили сотрудники ФСБ.

История, по словам Обедина, продолжилась 2 июля, когда в редакцию пришел участковый уполномоченный и потребовал от Романова проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался.

В статье Романова полицию возмутили фразы: «Большой брат бдит и читает все комментарии» и «каждый может попасть в жернова государственной машины». Об этом ранее в своем Facebook рассказал Обедин.

Журналиста обвинили в использовании в своих статьях скрытых фраз facebook.com/profile.php?id=100001196623374

В материалах проверки, проведенной правоохранителями в отношении издания, говорилось следующее: «С учетом оппозиционности издания, публикация направлена на рост недоверия целевой аудитории к деятельности силовых структур, порождает сомнения законности их действий, что формирует угрозу общественной безопасности в регионе».

Журналиста обвинили в том, что тот использует в своих статьях скрытые фразы, которые влияют на подсознание читателей и формируют плохое отношение к работе правоохранителей.