Якутянка избила гинеколога и разнесла кабинет, потому что не смогла больше ждать

В Якутске женщина устроила погром и напала на врача-гинеколога в Центре охраны здоровья семьи и репродукции, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает республиканский минздрав.

Инцидент произошел днем 12 мая. Женщина зашла в кабинет врача и потребовала выдать направление на анализы.

Главврач медцентра Римма Яковлева отметила, что в кабинете помимо гинеколога находились другая пациентка и студентка-практикантка, а акушерка вышла отнести карточки пациентов.

«На грубое обращение врач попросила успокоиться и подождать, пока она закончит работать с пациенткой, или обратиться к старшей акушерке, которая находится на пятом этаже. В ответ на это последовала нецензурная брань, а далее женщина ударила врача в лицо картой пациентки и органайзером для канцелярских принадлежностей», — рассказала главврач.

По словам очевидцев, врач убежала в соседний кабинет и закрылась, однако женщина попыталась выбить дверь. После буйная пациентка забежала в другой кабинет, где устроила разгром, и покинула медучреждение.

«Как нам известно, направление на анализы уже во второй половине дня забрал супруг этой женщины», — добавила Яковлева.

«Врача увезли на скорой помощи, там зафиксированы все побои, она находится на больничном. Врачом подано заявление на нападавшую. Уверены, что следствие разберется в данной ситуации», — отметила главврач.

Она также подчеркнула, что за 25 лет — это первый случай нападения пациента на врача в медцентре. Однако это лишний раз доказывает, что медики «находятся в зоне риска и не защищены законом от таких нападений».

В местном профсоюзе работников здравоохранения сообщили, что «будет возбуждено уголовное дело», а также пообещали оплатить пострадавшему врачу услуги адвоката.

В республиканском МВД проводят проверку по факту нападения на врача — полицейские собирают материалы и опрашивают свидетелей.

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