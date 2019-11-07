«Яндекс.Еда» выяснила, что любят есть и пить барнаульцы

Жители Барнаула больше всего любят заказывать на дом бургеры и пиццу, рассказали в пресс-службе сервиса доставки «Яндекс.Еда». Эти блюда популярны также по всей стране, но оказалось, что в предпочтениях горожан есть и локальные особенности.

Например, следом за бургерами и пиццей идут манты и чебуреки. В других регионах их так часто не заказывают. В европейской части страны гораздо популярнее роллы и блюда грузинской кухни.

Запивать еду барнаульцы предпочитают морсом, и это тоже можно считать локальной особенностью. По России же лидирует кола.

Самым популярным супом оказалась солянка, а салатом — «Цезарь» с курицей. На десерт чаще всего заказывают трубочку со сгущенкой.

Интересно, что обедают жители города довольно поздно по российским меркам — с 14 до 15 часов, а ужинают в районе 19:00 (пик заказов).

Среднее время доставки по городу с момента заказа сейчас составляет 30 минут, отмечают в «Яндексе».

Как уже писал altapress.ru, сервис недавно заработал в Барнауле. В честь открытия до 20 ноября на все меню действует скидка в 20%.