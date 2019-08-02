Яну Рудковскую высмеяли за фото в шикарном купальнике, но с несоразмерно длинными ногами

Подписчики продюсера Яны Рудковской высмеяли и осудили ее за фото , на котором, по мнению фолловеров, у женщины несоразмерно длинные, специально «вытянутые» ноги.

44-летняя Яна Рудковская вместе с семьей отдыхает на Сардинии. В поездку музыкальный продюсер отправилась вместе с супругом фигуристом Евгением Плющенко и 6-летним сыном Сашей, сообщает teleprogramma.pro.

Рудковская на яхте устроила фотосессию — на разных снимках она предстает в разных купальниках, дорогих, эффектных, от мировых люксовых брендов. Среди прочих есть фото в красном купальнике от российского дизайнера Натальи Акимчик. На снимке у Рудковской очень длинные стройные ноги.

Подписчиков это насторожило. «Красиво, но, мне кажется, с ногами вытянутыми немного перебор», — написал один комментатор. «Яна, вы что уже под два метра роста выросли? Кошмар, со стороны просто смешно смотреть. с каждой новой фотографией у вас ноги все длиннее и длиннее. Остановитесь уже», — более развернуто высказался другой подписчик. «Ничего так ноги растянуть», — заметил третий.

При этом многие подписчики отметили стройную фигуру продюсера и ее красоту.