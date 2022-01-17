Январская жара. В Алтайском крае потеплеет до +5 градусов

«Местами небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры в регионе составят 0…+5 градусов. Местами будет −1…−6 градусов.
Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможны гололедные явления.
Температура в краевой столице 0…+2 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду.