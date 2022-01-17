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Жизнь

Январская жара. В Алтайском крае потеплеет до +5 градусов

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с очень теплой погоды — местами по региону 17 января будет до +5 градусов.

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0

«Местами небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят 0…+5 градусов. Местами будет −1…−6 градусов.

Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможны гололедные явления.

Температура в краевой столице 0…+2 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду.

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