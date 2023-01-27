27 января
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Жизнь

Япония запретила экспорт вакцин, медикаментов и роботов в Россию

Правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России запретила экспорт вакцин, медицинских изделий и роботов. Об этом сообщает ТАСС.

Флаги Японии и России.
Флаги Японии и России.
wikipedia.org

Под запрет попадают медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев.

Также в списке запрещенных товаров оказались оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты.

Всего в новом списке попало более 80 видов товаров. Экспорт прекратится с 3 февраля.

ТАСС напоминает, что японские санкции затрагивают уже свыше 900 человек и более 50 организаций в РФ.

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