Японскую журналистку восхитило российское гостеприимство

Больше всего она оценила то, как непринужденно хозяйки ведут себя с гостями, всегда им рады, даже если они приходят без приглашения.
Журналистка считает, что такая традиция появилась еще во времена СССР, когда люди не ходили часто в рестораны.
Также ее поразило, что посуду хозяйки используют повседневную, а блюда готовят с использованием консервированных продуктов. Японка отметила, что к столу подаются холодные и горячие блюда, свежие овощи в виде нарезки, салаты заправляются маслом или майонезом. Также на столе часто есть сыр, колбаса, соленья и селедка.
Из алкоголя россияне пьют вино, шампанское или водку, из неалкогольных напитков — компот.
То, что гости не осилят съесть, щедрые хозяйки часто отдают домой. Журналистка также отметила, что еще россияне часто могут подарить что-нибудь в дорогу.