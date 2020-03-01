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Жизнь

Японскую журналистку восхитило российское гостеприимство

Японская журналистка Кеко Огино в своей статье заявила, что была шокирована щедростью и гостеприимностью россиянок, пишут РИА Новости.

Русская кухня, чай
Русская кухня, чай
СС0

Больше всего она оценила то, как непринужденно хозяйки ведут себя с гостями, всегда им рады, даже если они приходят без приглашения.

Журналистка считает, что такая традиция появилась еще во времена СССР, когда люди не ходили часто в рестораны.

Также ее поразило, что посуду хозяйки используют повседневную, а блюда готовят с использованием консервированных продуктов. Японка отметила, что к столу подаются холодные и горячие блюда, свежие овощи в виде нарезки, салаты заправляются маслом или майонезом. Также на столе часто есть сыр, колбаса, соленья и селедка.

Из алкоголя россияне пьют вино, шампанское или водку, из неалкогольных напитков — компот.

То, что гости не осилят съесть, щедрые хозяйки часто отдают домой. Журналистка также отметила, что еще россияне часто могут подарить что-нибудь в дорогу.

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