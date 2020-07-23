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Жизнь

Ярчайшая комета NEOWISE максимально приблизится к Земле

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние 23 июля, сообщает РИА «Новости».

Комета Neowise.
Комета Neowise.
Алексей Мартышкин/vk.com/alxmonkey.

23 июля комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.

Астрономы отмечают, что свет от кометы уже начал слабеть. Она видна не так хорошо, как, например, в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Комета находится между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

Однако относительная близость NEOWISE к Земле может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи сейчас стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы, уточняет издание.

За кометой лучше наблюдать при помощи любого оптического прибора, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп. Невооруженным глазом комету также получится разглядеть

C/2020 F3 (NEOWISE) — комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта МКС сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер и назвал ее самой яркой кометой за последние семь лет.

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