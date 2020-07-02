Ярче Солнца: внезапно пропала массивная звезда-монстр в другой галактике

Блеск звезды мог резко упасть или она могла скрыться за облаком пыли. Есть и другое объяснение — звезда коллапсировала в черную дыру без образования сверхновой.

«Если это так, то мы впервые наблюдаем, как звезда-монстр заканчивает свою жизнь таким образом», , — говорит руководитель исследовательской группы Эндрю Аллан.

Наблюдения

Между 2001 и 2011 годами различные группы астрономов изучали таинственную массивную звезду, расположенную в карликовой галактике Кинмана.

Наблюдения показывали, что звезда находится на поздней стадии своей эволюции.

Но в 2019 году группа ученых больше не нашла там этой звезды — она бесследно исчезла, пишет polit.ru.

Ярче Солнца

Карликовая галактика Кинмана, расположенная примерно в 75 млн лет от нас в созвездии Водолея, находится слишком далеко, чтобы можно было видеть ее отдельные звезды, но наблюдать некоторые признаки их присутствия можно. С 2001 до 2011 года излучение галактики неизменно свидетельствовало о том, что в ней находится ‘голубая переменная звезда высокой светимости', примерно в 2,5 млн раз ярче Солнца.

Об открытии рассказывается в релизе Европейской южной обсерватории.