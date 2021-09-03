Яркая осень с парком «Солнечный ветер»

Первый осенний месяц пришел на порог, а в парке «Солнечный ветер» праздничная атмосфера набирает обороты! Хорошая погода еще с нами, а значит нужно отдыхать, веселиться, кататься на любимых аттракционах, гулять по аллеям и делать свои лучшие фото. Давайте проведем это время вместе!

Афиша. Фото предоставлено парком «Солнечный ветер»

«Вечерний неоновый безлимит» ждет вас!

Горячо любимая барнаульцами акция «Вечерний неоновый безлимит» стартует в эти выходные! Весь сентябрь (кроме понедельников и дождливых дней), начиная уже с 4 сентября, мы ждем вас на безлимитные катания с 18.00 до 21.00!

Вас ждет неограниченное количество катаний, при условии оплаты билета стоимостью 600 рублей (билет приобретается на каждого гостя, его нельзя передавать другому человеку). Воспользоваться данным билетом вы можете с 18.00 до 21.00, а приобрести билет можно в кассе парка в любое удобное время.

Приходите в парк «Солнечный ветер», чтобы покататься на любимых аттракционах вдоволь в особой атмосфере: все аттракционы украшены вечерней неоновой иллюминацией — ярко, необычно и по-настоящему волшебно!

Открытые уроки творчества

Открытые уроки возвращаются в «Солнечный ветер»! Очень уж и нам, и вам понравились прошлые выходные в таком формате. Перед началом учебного года на сцене парка проходят открытые тренировки творческих коллективов, на которых ребята начали подготовку к занятиям на свежем воздухе.

Театр песни «Звенящая капель». Фото предоставлено парком «Солнечный ветер»

А уже в эти выходные на нашей сцене будут новые номера и новые творческие коллективы! Приходите вместе с детьми и совмещайте приятное с полезным: отдыхайте, развлекайтесь, пойте и танцуйте! При этом не упускайте возможность сразу пообщаться с руководителями и выбирайте для детей лучшие творческие объединения для занятий в учебном году.

4 сентября в субботу мы ждем вас с 13.00 до 16.30. В этот день свои творческие сборы проведут коллективы: Театр танца «Натали»; Театр песни «Фа-Соль»; Детская образцовая вокальная студия «Гамаюн».

5 сентября в воскресенье с 12.00 до 18.00 будут оттачивать свое мастерство: Театр танца «Натали»; Театр песни «Фа-Соль»; Театр танца «Фиеста»; Студия эстрадно-джазового вокала «Счастливые люди»; Образцовый коллектив Театр моды и танца «Юнис»; Образцовый коллектив России, Театр-студия современного танца «Хампти-Дампти»; Студия циркового искусства «Эквилибриум»; Образцовый хореографический ансамбль «Сувенир».

Веселые фотосессии и неоновая иллюминация

Весь месяц в парке «Солнечный ветер» вас ожидает: оригинальное оформление аттракционов, неоновая иллюминация после 18.00, интересные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться вечерним оформлением парка.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68 , +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Инстаграм: @solnechnyi.veter

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