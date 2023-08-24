Яркие цветы и классическая музыка. Каким будет салют на День города-2023 в Барнауле

Фейерверк запустят, по традиции, на площади Сахарова. Он начнется в 22:00 и продлится семь минут.
Также салюты запустят во всех районах Барнаула.
Валерий Паршков заявил, что в программу постарались включить все элементы, "которые существуют в пиротехническом искусстве". Также во время запуска будет звучать классическая музыка.
Салют порадует не только россыпью красочный огоньков, но и полноценными фигурами - десятки вариантов хризантем и пионов. Некоторые разрывы будут образовывать сердце.
Кроме того небо озарят заряды «падающие листья» нескольких цветов и «мерцающие серебряные Водопады».
В высотном фейерверке будут использованы заряды четырех калибров – 60, 75, 100, и 125 мм.
На всем протяжении салюта будут работать два яруса - верхний и нижний. Это классические батареи салютов, два вида римских свечей и несколько видов веерных кометных линий.
Ближе к финалу планируют использовать скорострельные батареи салютов, где за 6-8 секунд вылетает более 100 выстрелов.