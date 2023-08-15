15 августа
День города Барнаула 2023
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Жизнь

"Забегваленки" и истории сторожилов. Как проходил самый первый День города в Барнауле и как его праздновали в 2010-х и 2020-х

15 августа 1980 года в Барнауле впервые отпраздновали День города. Это был 250-летний юбилей. Altapress.ru вспоминает, каким был праздник и насколько красочнее он проходит теперь.

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".
altapress.ru
Празднование Дня города в 1980-м году.
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты

Интересные факты

  • Ко Дню города 1980 года в Барнауле высадили более 19 тыс. деревьев, 83 тыс. кустарников, разбили 22 га газонов. А также построили и капитально отремонтировали дороги по проспектам Красноармейскому и Социалистическому, улицам Полевой, Титова, Георгиева и другим.
  • К юбилейной дате в городе построили гостиницу "Барнаул", бассейн, ипподром, крытый рынок, мост через Барнаулку по проспекту Ленина, речной вокзал, Дом быта, Дом культуры моторного завода, пять фонтанов, а еще открыли памятник И. И. Ползунову у "политеха".
  • В преддверии первого Дня города в Алтайском музее изобразительных и прикладных искусств прошла конференция «Искусство Алтая XVIII–XIX вв.». В ней принял участие Эрмитаж, а также Павловский дворец-музей, Музей Колыванского камнерезного завода, Алтайский краеведческий музей.
  • С 1979 по 1980 год по краевому радио шел цикл передач, посвященных 250-летию Барнаула. Историки, краеведы и барнаульские старожилы рассказывали интересные факты из истории города, о прошлом и настоящем городских районов и предприятий.

А вот так День города проходил с 2017 года.

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