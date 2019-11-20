Ярмарка женихов: главврач российской поликлиники сватал сотрудниц за военных

В письме было указано, что коллектив преимущественно состоит из «молодых дам 20−40 лет», и в нем есть 25 незамужних женщин, сообщает «КП-Челябинск».

Поликлиника предложила провести встречу под кодовым названием «Ярмарка женихов», а само знакомство пройдет в рамках интеллектуальной игры. Как рассказал изданию «Подъём» сам Антон Рыжий, это не единственное письмо.

Главврач признался, что идея «помочь коллегам стать счастливыми» принадлежит ему, а вот женихов выбирали сами девушки.

«Они очертили определенный круг, и летчики были в этом кругу, поэтому мы написали им письмо», — пояснил Рыжий, добавив, что это было не одно письмо.

О том, куда еще были отправлены письма, врач уточнять не стал, сославшись на тайну личной жизни, пишет «Росбалт».

Изначально список сотрудниц, которые хотят выйти замуж был поменьше, но потом и те, кто воспринял всё в шутку, передумали, и теперь они в очереди. В следующем году планируется выдать замуж 10 девушек.