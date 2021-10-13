Ярмарку с концертной площадкой и фотозоной предложили построить на Алтае вместо ларьков без единого стиля

Барнаульский архитектор Александр Деринг рассказал в своем Instagram о завершении проекта реновации ярмарки, расположенной на левом берегу Чемальской ГЭС в Республике Алтай.

Деринг отметил, что концепцию развития территории ярмарки разработали в рамках созданного ранее Архитектурного кода Чемала.

«Закончили проект реновации ярмарки на левом берегу Чемальской ГЭС», — написал архитектор.

Сейчас на участке находятся стихийно возникшие ларьки с сувенирами, не имеющие единого стиля и концепции, что и стало обоснованием необходимости реновации.

Площадь территории — более 9 тыс. кв. метров. Проект предполагает реконструкцию торговых павильонов и кафе, а также строительство новых объектов: санитарных комнат, помещений общественного питания, сети уличного освещения, малых архитектурных форм для декора.

Как уточняет «Алтайский портал недвижимости», изюминкой проекта стало обустройство дополнительных мест для отдыха и развлечений, которые привлекут еще больше туристов.

Так, например, предложили создать пространство со сценой и небольшой зрительной площадкой под открытым небом, где можно проводить концерты.

Предусмотрены террасы с лавочками, смотровая площадка с качелями и лестницей, беседки и специальная фотозона — со всех этих мест открывается вид на горы и Катунь.

Проектировщики разделили все блоки на три — санитарный, фудкорт и рекреацию. Также предложили отделить площадку для сбора мусора.