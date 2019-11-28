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Жизнь

Яровчанам не будут возмещать расходы на обогреватели во время ЧС

Жителям Ярового пересчитают плату за отопление и горячую воду, но расходы по электроэнергии возмещать не будут, сообщили в краевой Госинспекции.

Электрический обогреватель.
Электрический обогреватель.
СС0.

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» пересчитает плату за недополученную во время ЧС из-за ТЭЦ горячую вода и тепло.

«У предприятия для перерасчета есть все необходимые сведения о периоде недопоставки теплоресурсов в дома горожан, поэтому личного обращения собственников жилья не потребуется», — заявили в ведомстве.

Сведения о перерасчете появятся в квитанции в графе «Перерасчет» в текущем или в последующем месяце. Если перерасчета не будет, то собственникам нужно для восстановления своих прав обратиться в прокуратуру или суд.

«К сожалению, расходы, которые жители понесли при использовании нагревательных приборов для обогрева жилья, не могут быть возмещены», — добавили в Госинпсекции.

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