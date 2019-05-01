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Жизнь

Ясли-сад за 239 млн рублей строят в Новоалтайске

В Новоалтайске на улице Индустриальной продолжают строить двухэтажное здание для детского ясли-сада на 280 мест. Чиновники проверили текущие и завершенные работы, сообщает Минтранс Алтайского края.

Строительство детского сада в Новоалтайске.
Строительство детского сада в Новоалтайске.
sgd22.ru

Здание будет представлять собой сложную конфигурацию, состоящую из четырех блоков. Специалисты завершили устройство фундамента и техподполья. Они выполняют кирпичную кладку и монтаж перекрытия стен первого и второго этажей.

На проектирование, строительно-монтажные работы, технический надзор и приобретение оборудования для этого дошкольного учреждения из федерального и краевого бюджетов выделили почти 239 млн рублей.

Отметим, что рядом с детским садом в 2019 году планируют начать строительство новой школы на 550 мест. Уже объявили аукцион для определения подрядной организации.

Напомним, кроме Новоалтайска, ясли-сады также строят в Барнауле, в Бийске, Камне-на-Оби и в Первомайском районе. Общая мощность объектов — 2,5 тысячи мест, в том числе 1,1 тысячи мест для детей до 3 лет.

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