Ясновидящая Ванга еще в 1995 году предсказала, когда закончится пандемия-2020

Знаменитая предсказательница еще в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия.

Пророчество болгарской провидицы вспомнили на передаче «На самом деле» на Первом канале. Оно было озвучено в декабре прошлого года. Однако на тот момент никто его не воспринял всерьез, а гости передачи даже возмутились, приняв другого родственника Ванги — Стояна Стоянова — за шарлатана.

Об этом нынешним гостям студии и экспертам напомнил ведущий Тимур Еремеев, продемонстрировав запись с комментариями известного эпидемиолога, который напрочь отверг версию о какой-либо грядущей эпидемии, заявив, что человечество научилось справляться со всеми вирусами.

Предсказание сбылось

На сегодняшний день эксперты программы признали, что все сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе.

А выражение слепой провидицы «Россия всех спасет» теперь предстало в совершенно новом свете.

Памятник Ванге в Петриче historytime.ru

Равноденствие

Провидица предсказала и сроки окончания пандемии, не зная того, как будет называться болезнь и ее проявления, пишет News.ru.

«Ванга сказала, что на день весеннего равноденствия следующего года— 20 марта — проблема эпидемии будет уже неактуальна», — сообщил Сергей Косторной.

«Болгарский» феномен

31 января 1911 года родилась знаменитая болгарская провидица Ванга. Феномен её предсказаний до сих пор остается не разгаданным. Как она она лечила людей и предсказывала события: Вторую мировую войну, смерть Леонида Брежнева, распад СССР и другое.

За всё время она помогла больше, чем миллиону человек. Среди знаменитостей, в гостях побывали Евгений Евтушенко, Леонид Леонов, Сергей Михалков и другие.