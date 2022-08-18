Яванские макаки Кирюша и Мася в барнаульском зоопарке стали родителями

Яванские макаки Кирюша и Мася стали родителями очаровательного малыша. Об этом рассказали сотрудники барнаульского зоопарка.

Малышу уже три недели — он появился в конце июля.

«Первое время мамочка с малышкой жили отдельно, но сейчас вся семья в сборе! Старшая сестренка укутала своим вниманием и нежностью мамочку с детенышем! Так трогательно за ними наблюдать», — поделились в зоопарке.

Посетителей также попросили не шуметь рядом с вольером с макаками и не стучать по стеклу.

Ранее в Барнауле случился «побег из Шоушенка» — белый павлин Сахарок сбежал из вольера.

Впрочем, это была не первая подобная выходка хвостатого хулигана, поэтому работников «Лесной сказки» она не удивила.