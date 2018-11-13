Йога и тоска по родным: Улюкаев рассказал о жизни в колонии

Улюкаев ответил на вопросы журналистов письменно, а от личной встречи отказался. Он пояснил, что свиданий в колонии ему положено всего три в год и он не может «ущемлять» родственников. «Скучаю я только по своим родным и близким», — добавил Улюкаев.



Экс-министр подробно рассказал о своей работе в библиотеке колонии.



«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики: Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 1930−1950-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др.», — написал Улюкаев.



По его словам, библиотека колонии обслуживает свыше 300 человек, которые читают не только ​детективы, но и «серьезные книги серьезных авторов». «Бывают и довольно интересные обсуждения», — пояснил экс-министр.

Алексей Улюкаев. Анна Зайкова , altapress.ru

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Улюкаев также рассказалкак поддерживает физическую форму. Для занятий йогойпо его словамв колонии мало местаоднако отдельные ее элементы он включает в обычную зарядку.«Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседаниянаклоныотжимания и так далее», — написал Улюкаев.На вопросы о состоянии экономики России Улюкаев отказался. «Боюсьчто судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно: я не располагаю необходимой для этого информацией», — пояснил он.