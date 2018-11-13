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13 ноября
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Жизнь
84

Йога и тоска по родным: Улюкаев рассказал о жизни в колонии

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет за получение взятки, рассказал о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. Письмо бывшего чиновника опубликовал портал News.ru.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Улюкаев ответил на вопросы журналистов письменно, а от личной встречи отказался. Он пояснил, что свиданий в колонии ему положено всего три в год и он не может «ущемлять» родственников. «Скучаю я только по своим родным и близким», — добавил Улюкаев.

Экс-министр подробно рассказал о своей работе в библиотеке колонии.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики: Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 1930−1950-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др.», — написал Улюкаев.

По его словам, библиотека колонии обслуживает свыше 300 человек, которые читают не только ​детективы, но и «серьезные книги серьезных авторов». «Бывают и довольно интересные обсуждения», — пояснил экс-министр.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
Анна Зайкова, altapress.ru


Улюкаев также рассказал, как поддерживает физическую форму. Для занятий йогой, по его словам, в колонии мало места, однако отдельные ее элементы он включает в обычную зарядку.

«Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее», — написал Улюкаев.

На вопросы о состоянии экономики России Улюкаев отказался. «Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно: я не располагаю необходимой для этого информацией», — пояснил он.
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