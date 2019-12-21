Йоль 2019: что это за праздник и кого утаскивает Йольский кот

Йоль 2019
Йоль — средневековый праздник зимнего солнцеворота в северной культуре, рассказывает swargas.ru. Он посвящен возрождению Короля Дуба — Солнечного Короля, Дарующего Жизнь.
Люди разжигали в полях костры, благословляли урожай и деревья. В ночь Йоля дети ходили из дома в дом с подарками — гвоздиками и яблоками. Подарки лежали в корзинах, сплетенных из ветвей вечнозелёных растений и стеблей пшеницы, посыпанных мукой.
Яблоки символизировали солнце, ветви — бессмертие, стебли пшеницы — урожай, а мука означала успех, свет и жизнь.
У праздника Йоль есть много символов. Например, йольское полено — тяжелый дубовый чурбан, который сжигали во время декабрьского солнцестояния.
Кроме того, к символике Йоля относятся вечнозелёные сучья и прутья, падуб, плющ, повешенный на двери, золотые свечи, корзины с фруктами, украшенными гвоздиками, кипящий котелок с элем, молочай.
В праздник люди пели, наряжали йольское дерево, обменивались подарками и целовались под омелой. Была еще одна интересная традиция — дарить друг другу шерстяные обновки.
По поверьям северян, тех, кто не успевал обзавестись до Йоля новой шерстяной вещью, в йольские дни утащит Йольский кот. Им пугали детей.