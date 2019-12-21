Йоль 2019: что это за праздник и кого утаскивает Йольский кот

Йоль — языческий праздник, торжество зимнего солнцестояния у скандинавских и германских народов. Его отмечают с 21 на 22 декабря — в самую длинную ночь в году. Традиции Йоля во многом перекликаются с рождественскими. Разбираемся, что за праздник — Йоль 2019.