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Жизнь

Йоль 2019: что это за праздник и кого утаскивает Йольский кот

Йоль — языческий праздник, торжество зимнего солнцестояния у скандинавских и германских народов. Его отмечают с 21 на 22 декабря — в самую длинную ночь в году. Традиции Йоля во многом перекликаются с рождественскими. Разбираемся, что за праздник — Йоль 2019.

Новый год, Рождество. Кошка у елки.
Новый год, Рождество. Кошка у елки.
СС0

Йоль 2019

Йоль — средневековый праздник зимнего солнцеворота в северной культуре, рассказывает swargas.ru. Он посвящен возрождению Короля Дуба — Солнечного Короля, Дарующего Жизнь.

Люди разжигали в полях костры, благословляли урожай и деревья. В ночь Йоля дети ходили из дома в дом с подарками — гвоздиками и яблоками. Подарки лежали в корзинах, сплетенных из ветвей вечнозелёных растений и стеблей пшеницы, посыпанных мукой.

Яблоки символизировали солнце, ветви — бессмертие, стебли пшеницы — урожай, а мука означала успех, свет и жизнь.

Лес. Ель. Рождество
Лес. Ель. Рождество
СС0

У праздника Йоль есть много символов. Например, йольское полено — тяжелый дубовый чурбан, который сжигали во время декабрьского солнцестояния.

Кроме того, к символике Йоля относятся вечнозелёные сучья и прутья, падуб, плющ, повешенный на двери, золотые свечи, корзины с фруктами, украшенными гвоздиками, кипящий котелок с элем, молочай.

В праздник люди пели, наряжали йольское дерево, обменивались подарками и целовались под омелой. Была еще одна интересная традиция — дарить друг другу шерстяные обновки.

По поверьям северян, тех, кто не успевал обзавестись до Йоля новой шерстяной вещью, в йольские дни утащит Йольский кот. Им пугали детей.

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