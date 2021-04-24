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Жизнь

YouTube банит контент, размещенный российскими СМИ

Роскомнадзор уличили видеохостинг в цензуре. YouTube фильтрует ролики, которые размещают СМИ России, прикрываясь отговоркой о несоответствии возрастной категории. Информацию, со ссылкой на федеральное агентство, представило информагенство URA.ru.

Видеохостинг YouTube.
Видеохостинг YouTube.
pixabay.com.

«Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане, блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — рассказали в пресс-службе ведомства журналистам «Инерфакс».

Социальные сети
Социальные сети
СС0

Специалисты Роскомнадзора уверены, что на платформе блокировались ролики, показывающие «отличающуюся от принятой на Западе позицию». Начиная с 2020 года в адрес администрации YouTube были направлены 29 писем с требованием снять ограничения для российских СМИ. Большая часть из них так и остались без ответа.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com

URA.ru. также напомнило, что ранее компания РБК обвинила Facebook в цензуре после удаления из соцсети материалов о задержании украинских националистов. На запрос редакции в администрацию Facebook с требованием объяснить решение о блокировке, РБК заверили, что ни один пост удален не был. Однако, доступ к материалам по-прежнему невозможен.

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