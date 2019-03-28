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Жизнь

YouTube удалил свежие ролики Парфенова и Дудя

Хостинг YouTube удалил новые видеоролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Сервис пояснил, что эти программы нарушают условия его использования. На это обратил внимание telegram-канал «Жизнь Ютуб».

Леонид Парфенов.
Леонид Парфенов.
leonidparfenov.ru

18 марта Парфенов разместил новый выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» на своем канале Parfenon. Он был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле «1946−1951». Видео длилось 35 минут. Сейчас его нет на канале.

Очередная серия программы «вДудь» вышла 20 марта. Героем стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов. Ролик Дудь выложил и в своем сообществе во «ВКонтакте». В нем комик рассказал, что думает о протестных митингах, выборах, рассказывает об отношении к присоединению Крыма, своих фильмах и русском менталитете.

«Жизнь Ютуб» предполагает, что удаление связано с ужесточением правил видеохостинга. Сервис, к примеру, требует предупреждать о содержании рекламы в роликах — включать этот параметр в настройках.

В конце января YouTube блокировал видеосюжет телеканала «Дождь» о фейковых новостях на НТВ. Поскольку в видео для примера были использованы кадры из теленовостей, сервис расценил это как нарушение авторских прав. Жалобу на ролик подавало само НТВ.

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