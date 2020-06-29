Николай Сингач Архив АГИК

Николай Петрович работает в институте со времен его создания, им подготовлено более 500 талантливых хореографов, которые популяризируют русское народное хореографическое искусство по всему миру. Николай Сингач внес большой вклад в развитие и сохранение русской народной хореографии не только в Сибири, но и по всей стране в целом. Многие годы являлся главным балетмейстером массовых городских и краевых праздников и театрализованных представлений. С 1968 года он являлся артистом ансамбля русского танца «Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края. С 1976 года − художественный руководитель, главный балетмейстер заслуженного коллектива Алтая, народного вокально-хореографического ансамбля «Юность» государственного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», лауреата краевых, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Мастер- классы Н.П. Сингача собирают профессиональные аудитории не только в России, но и в Финляндии, Китае, Германии, Испании, Греции, Норвегии, Японии, Швеции и др.

За заслуги по развитию хореографического искусства в Алтайском крае Николай Сингач удостоен многих наград, неоднократно награждался почетными грамотами Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ, Администрации города Барнаула, Администрации Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1990), лауреат премии Ленинского комсомола Алтая (1976), муниципальной премии Барнаула (1995), лауреат многих международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, Николай Петрович полон сил, энергии и делится своим мастерством со студентами Алтайского государственного института культуры.

Уважаемые абитуриенты! Вы можете получить уникальные знания и умения в области хореографического искусства от Великого мастера, который готов поделиться своим мастерством на всех направлениях подготовки хореографического факультета АГИК «Народная хореография», «Педагогика бального танца» и «Танец и современная пластическая культура». Телефон горячей линии приемной комиссии АГИК +7- 961−990−70−37.

Мы желаем Николаю Петровичу крепкого здоровья и творческого долголетия!