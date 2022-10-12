Слухи о том, что концерты будут перенесены, не соответствуют действительности.

Некоторые отечественные артисты объявили об отмене своих концертов, однако Сергей Жуков и «Руки Вверх!», понимая свою ответственность перед поклонниками, подтверждают: концерт 16 ноября в «Титов Арене» состоится, также, как и другие запланированные концерты тура.

«Мы не можем отменить эти концерты. Наши поклонники на Дальнем Востоке и в Сибири ждали их более трех лет, большая часть билетов уже куплена. Как мы можем огорчить наших фанатов? Караван из четырех фур с оборудованием для наших концертов уже проехал больше половины пути от Москвы до Владивостока и недавно миновал Улан-Удэ. Мы очень ждем встречи с нашими поклонниками и хотим показать им новое шоу „Руки Вверх!“, которое уверенно запомнится им надолго» — подтвердил Сергей Жуков.

Группа «Руки Вверх!» по праву является одной из самых популярных групп страны. Летом этого года коллектив Сергея Жукова собрал аншлаги на крупнейших стадионах страны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Настала очередь зрителей на Дальнем Востоке и в Сибири увидеть это незабываемое шоу. В силу погодных условий осенняя часть тура пройдет на крытых аренах, но Сергей Жуков обещает, что выступления в Барнауле и других городах будут не менее зрелищными, чем концерты в столице.

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