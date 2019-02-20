Юбилейный турнир «Столица Сибири-2019» собрал 1 500 участников из 7 стран

16−17 февраля 2019 года в Новосибирске прошли международные соревнования по танцевальному спорту «Столица Сибири» на Кубок Westfalika. Юбилейный 10-й турнир собрал спортсменов со всех регионов страны, а также из Японии, Казахстана, Кыргызстана, Филиппин, Малайзии и Туркменистана. С прошлого года соревнования внесены в единый календарный план Министерства спорта РФ.

Турнир «Столица Сибири» отличает сильная судейская коллегия. В этом году спортсменов оценивали судьи из 8 стран, в том числе представители Филиппин, Японии, Вьетнама и Германии.

Главный судья турнира Елена Вадимовна Колобова отмечает высокий уровень организации турнира:

Прошёл традиционный Международный турнир «Столица Сибири», оставив массу приятных впечатлений. Представительная судейская коллегия проявила профессиональный подход к оценке мастерства танцевальных пар. В этом году на турнире собрались практически все лучшие пары Сибири. Особенно порадовали гости с Урала, из Приволжского и Центрального округов России. Хочу отметить слаженную работу всех служб: счётной комиссии, звукорежиссёра, ведущих и группы награждения. Организаторы Роман и Екатерина Панины показали себя настоящими профессионалами своего дела.

В этом году в турнире приняли участие 1 500 участников. Самое большое количество пар представили Новосибирск, Барнаул, Омск, Новокузнецк и Красноярск. Всего на паркет за два дня соревнований вышли спортсмены из 86 танцевальных клубов и 33 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Участники соревновались в 21 группе.

Юбилейный турнир «Столица Сибири-2019». Фото предоставлено организатором.

Роман Панин,

организатор мероприятия руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф»:

«Для спортсменов очень важен уровень соревнований, поэтому ежегодно мы стараемся повышать статус турнира, в том числе за счет приглашения судей с международными категориями. Об уровне и престиже турнира можно судить и по участникам, которые приезжают посоревноваться. В этом году на паркет вышли танцевальные пары не только из России, но и из шести зарубежных стран».

Победители турнира во второй день в категории WDSF ADULTS STANDARD Владислав Степнов и Виктория Пак из Красноярска делятся впечатлениями о турнире.

Владислав:

Я занимаюсь танцами уже 11 лет. Общие впечатления от турнира этого года самые положительные, поскольку соревнования как всегда проходили в моём любимом спорткомплексе «Заря». Там огромная площадка для танцоров и судей, очень комфортно выступать именно там. «Столицу Сибири» всегда отличает объективность судейской коллегии и организованность.

Виктория:

Танцами я занимаюсь около 13 лет. Мы с моим партнером участвовали в полуфиналах России в категории «Взрослые» в двоеборье, а также мы финалисты в категории «Молодёжь» в двоеборье, являемся чемпионами Сибири 2017 и 2018 гг. по латиноамериканским танцам в категории «Молодёжь». В турнире «Столица Сибири» принимаем участие не первый год и очень рады, что такое замечательное соревнование существует.

Юбилейный турнир «Столица Сибири-2019». Фото предоставлено организатором. Юбилейный турнир «Столица Сибири-2019». Фото предоставлено организатором. Юбилейный турнир «Столица Сибири-2019». Фото предоставлено организатором.

За годы своего существования турнир стал родным и традиционным для многих танцоров. Его знают во многих городах страны, к нему заранее готовятся. О своем опыте участия в турнире «Столица Сибири-2019» рассказывают победители первого дня соревнований в категории WDSF Open Adult Latin Матвей Шевелёв и Виталина Гигашвили из Новосибирска.

Виталина:

В турнире «Столица Сибири» мы принимаем участие ежегодно с 2012 года. Турнир любим и знаем давно, особенно нам нравится его организация. Первую победу на нем мы одержали в 2013 году, а сейчас эта наша вторая долгожданная победа. На соревнованиях очень важны болельщики и их поддержка. Их энергия передается нам и очень заряжает, поэтому хочется отдаваться в танце ещё больше.

Матвей:

Я занимаюсь танцами 18 лет и принимал участие в различных соревнованиях. За эти годы мы добились следующих результатов: чемпионы СФО и финалисты Чемпионата России среди студентов в программе двоеборья. Абсолютно точно могу сказать, что «Столица Сибири» — достойный турнир с очень хорошей организацией.

Юбилейный турнир «Столица Сибири-2019». Фото предоставлено организатором.

Организаторами Международных соревнований «Столица Сибири» выступили Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф». Генеральным партнером турнира является сеть обувных магазинов Westfalika.