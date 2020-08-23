Юго-западный ветер принесет дневное потепление в Алтайский край

Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем до 18 м/с. Температура днем +20…+25 градусов, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Барнауле также будет переменная облачность. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура днем +20…+22 градусов.

По прогнозам многих метеоресурсов, в столице региона возможен дождь. Причем, погода, как и 23 августа ожидается всю следующую неделю. Ближе к следующим выходным ожидается резкое потепление. А 1 сентября в Барнауле прогнозируют даже 27 градусов тепла. Но пока это только прогноз.