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Жизнь

Юго-западный ветер принесет дневное потепление в Алтайский край

23 августа в Алтайском крае ожидается переменная облачность.

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем до 18 м/с. Температура днем +20…+25 градусов, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Барнауле также будет переменная облачность. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура днем +20…+22 градусов.

По прогнозам многих метеоресурсов, в столице региона возможен дождь. Причем, погода, как и 23 августа ожидается всю следующую неделю. Ближе к следующим выходным ожидается резкое потепление. А 1 сентября в Барнауле прогнозируют даже 27 градусов тепла. Но пока это только прогноз.

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