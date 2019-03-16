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Жизнь

Российская певица уверена в победе Лазарева на Евровидении

Российская певица Юлия Савичева уверена, что Сергей Лазарев победит на «Евровидении-2019», если справится с нервами. Об этом она сообщила в интервью «Собеседнику».

Юлия Савичева
Юлия Савичева
liveinternet.ru

«Никакие валокордины Сергею не помогут. У каждого артиста должна быть на этот счет своя установка в голове, которая действует на него успокаивающе», — отметила Савичева.

Она сказала, что Лазарев сможет победить, если у него будет «стабильное выступление». По словам певицы, в этом случае «никакая политика ему будет не страшна».

«Самое главное — это стабильность в выступлении, классный номер и хорошая песня, — считает Савичева. По ее мнению, Лазарев имеет все шансы на успех, «особенно в тандеме с Филиппом Киркоровым».

Сама Юлия Савичева участвовала в песенном конкурсе 15 лет назад. Тогда ей было 17 лет. Она заняла 11 место.

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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