Юлия Вишневская из Барнаула выиграла стильное преображение от сети «585*ЗОЛОТОЙ»

Пять финалисток проекта «Звездная перезагрузка» со всей России выиграли модное преображение, профессиональные фотосессии и ювелирные украшения. Уникальность этого федерального конкурса от «585*ЗОЛОТОЙ» в том, что звездами в нем были не только приглашенные члены жюри — ими стали клиентки сети разного возраста и из разных городов.

Одной из победительниц стала Юлия Вишневская из Барнаула.

— Мне 25 лет, я работаю заместителем директора магазина. Обожаю необычные фотосессии, а еще мастерю что-то своими руками — недавно сделала объемную голову оленя из бумаги почти в полный размер. Активно участвую в проектах, где нужно проявить креативность, фантазию — всевозможных квестах, мастер-классах. Главное, чтобы было небанально. Я очень редко участвую в конкурсах и, тем более, побеждаю — но в случае со «Звездной перезагрузкой» захотелось сменить парадигму, проявить себя и получить бесценный опыт. Мне показалось, что мне это будет очень полезно. Плюс, конечно, я рассчитывала на хороший подарок к Новому году. Впечатления от преображения у меня остались только позитивные! Все ребята понравились мне не только как профессионалы, но и по-человечески: очень дружелюбные, приветливые, всегда готовы помочь, ответить на любой вопрос. С макияжем и образом попали прямо «в яблочко»: тени и платье замечательно подчеркнули цвет моих глаз! Из украшений «585*ЗОЛОТОЙ» на съемках больше всего мне понравились серьги — в меру сдержанные и при этом выразительные. Они меня действительно украсили — обязательно приобрету такие же на подарочный сертификат!

Победительница Юля Вишневская из Барнаула. Фото: Пресс-служба «585*ЗОЛОТОЙ».

Компания буквально дала возможность пяти победительницам проснуться знаменитыми. Фото и видео с ними в качестве профессиональных моделей ювелирная сеть будет интегрировать в свои рекламные кампании в течение целого года.

Для участия в проекте не нужно было ничего приобретать и регистрировать чеки за покупки. Достаточно было выложить фото в любимых украшениях в специальный альбом в ВКонтакте.

В этом году «585*ЗОЛОТОЙ» заручился поддержкой звезд, чтобы сделать формат своего ежегодного всероссийского конкурса «Перезагрузка» еще интереснее для аудитории. В состав звездного жюри вошли: известные стилист и фотограф, модель-инфлюенсер, знаменитый визажист и популярная радиоведущая Алиса Селезнева. Они не только отбирали заявки участниц, но и на протяжении конкурса делились профессиональными лайфхаками с подписчиками «585*ЗОЛОТОЙ» ВКонтакте. В течение месяца в основном аккаунте бренда публиковались советы: как собрать базовый ювелирный гардероб, как позировать в кадре, как выбирать украшения под разные образы и другие.

Пять финалисток проекта «Звездная перезагрузка». Фото: Пресс-служба «585*ЗОЛОТОЙ».

Победительницами также стали девушки из Санкт-Петербурга, Химок, Тольятти и Улан-Удэ. Самой младшей финалистке — 22 года, самой старшей — 59 лет. Таким образом, проект «585*ЗОЛОТОЙ» в очередной раз доказал, что у настоящей красоты нет возраста.

С каждой участницей в ее городе работала команда бьюти-специалистов: куратор, стилист, фотограф и визажист. Они и подготовили модную «перезагрузку» — от стильного образа для съемки, прически и макияжа до индивидуального подбора украшений.

О компании «585*ЗОЛОТОЙ»

Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 400 магазинов работают по франшизе в России, Казахстане и Молдове, это количество растет каждый месяц. Лауреат профессиональных ювелирных, товарных премий за социальные и маркетинговые проекты, внедрение инновационных технологий. Летом 2022-го ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» исполнилось 22 года.