ЮМОР FM приглашает провести выходные с творчеством Михаила Евдокимова

8 и 9 июня 2019 года на радио ЮМОР FM в рамках еженедельного проекта «СМЕШНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» каждый час будут звучать шутки, монологи и песни Михаила Евдокимова.

Начав как эстрадный артист, он затем играл в кино, вел программы на телевидении, участвовал в очень популярном юмористическом шоу «Аншлаг». Герой его юмористических монологов — сельский житель: большой, сильный, добродушный, и иногда чуть навеселе.

«Мой край для меня — это Родина, а Родина — это Алтай» — пел Евдокимов, и слова свои подтверждал делом. На свои средства в родном селе Верх-Обское он проводил фестиваль юмора и спорта «Земляки».

Артем Рябцев,

генеральный директор радио «ЮМОР FM — Барнаул»:

«Мне довелось участвовать в организации концертов, творческих вечеров и телесъемок Михаила Евдокимова. Общение с этим талантливым артистом и удивительным человеком многому меня научило. Для всех нас Михаил Евдокимов всегда был и остается примером искренней любви к Алтаю и его жителям, образцом доброй и бескорыстной дружбы.

Весной 2004 года Михаил Евдокимов удивил всю Россию, победив на выборах губернатора Алтайского края.

Cергей Тепляков,

автор книги «550 дней Михаила Евдокимова. Политическая биография»:

Полагаю, что Евдокимов видел свою жизнь как миссию. Как здравый человек, понимал, что на личные ресурсы он весь край не поднимет. Он считал, что губернаторский пост даст ему новые возможности.

7 августа 2005 года Михаил Евдокимов погиб в автоаварии вместе с водителем Иваном Зуевым и охранником Александром Устиновым. Но созданные им юмористические образы живут до сих пор. И завтра мы весь день будем слушать Михаила Евдокимова, смеяться вместе с ним, сопереживать его героям…

Слушайте «СМЕШНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» каждую неделю на ЮМОР FM!