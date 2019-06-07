ЮМОР FM приглашает провести выходные с творчеством Михаила Евдокимова

Начав как эстрадный артист, он затем играл в кино, вел программы на телевидении, участвовал в очень популярном юмористическом шоу «Аншлаг». Герой его юмористических монологов — сельский житель: большой, сильный, добродушный, и иногда чуть навеселе.
«Мой край для меня — это Родина, а Родина — это Алтай» — пел Евдокимов, и слова свои подтверждал делом. На свои средства в родном селе Верх-Обское он проводил фестиваль юмора и спорта «Земляки».
Артем Рябцев,
генеральный директор радио «ЮМОР FM — Барнаул»:
«Мне довелось участвовать в организации концертов, творческих вечеров и телесъемок Михаила Евдокимова. Общение с этим талантливым артистом и удивительным человеком многому меня научило. Для всех нас Михаил Евдокимов всегда был и остается примером искренней любви к Алтаю и его жителям, образцом доброй и бескорыстной дружбы.
Весной 2004 года Михаил Евдокимов удивил всю Россию, победив на выборах губернатора Алтайского края.
Cергей Тепляков,
автор книги «550 дней Михаила Евдокимова. Политическая биография»:
Полагаю, что Евдокимов видел свою жизнь как миссию. Как здравый человек, понимал, что на личные ресурсы он весь край не поднимет. Он считал, что губернаторский пост даст ему новые возможности.
7 августа 2005 года Михаил Евдокимов погиб в автоаварии вместе с водителем Иваном Зуевым и охранником Александром Устиновым. Но созданные им юмористические образы живут до сих пор. И завтра мы весь день будем слушать Михаила Евдокимова, смеяться вместе с ним, сопереживать его героям…
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