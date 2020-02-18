Юмористы города выступят в ТРЦ «ОГНИ»

23 февраля в 13:00 на фуд-корте ТРЦ «ОГНИ» пройдет выступление юмористов города в честь Дня Защитника Отечества.
Искрометный юмор и хорошее настроение на длинные выходные обеспечены!
Вход свободный.
Возрастное ограничение (12+)
23 февраля в 13:00 на фуд-корте ТРЦ «ОГНИ» пройдет выступление юмористов города в честь Дня Защитника Отечества.
Искрометный юмор и хорошее настроение на длинные выходные обеспечены!
Вход свободный.
Возрастное ограничение (12+)
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