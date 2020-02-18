Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -5°C
49

Юмористы города выступят в ТРЦ «ОГНИ»

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ "ОГНИ

23 февраля в 13:00 на фуд-корте ТРЦ «ОГНИ» пройдет выступление юмористов города в честь Дня Защитника Отечества.

Искрометный юмор и хорошее настроение на длинные выходные обеспечены!

Вход свободный.

Возрастное ограничение (12+)

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость