Юмористка из Новосибирска рассказала о попытках купить сына Ксении Собчак

В качестве «прожаривающих» юмористов выступили шестеро комиков, среди которых была и уроженка Новосибирска Зоя Яровицына.

Девушка за «пару минут» успела несколько раз рассмешить Собчак, пошутив над ее свадьбой, бывшими мужчинами и сыном.

На своей свадьбе Ксения исполнила сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить.

На самом деле, в последние пару лет Ксения стала выглядеть намного лучше. Московские визажисты наконец-то научились «это» красить.

Есть статья, где перечислены все мужчины Ксении Собчак. Пока я ее читала, в Венесуэле дважды сменилось правительство.

Ксения назвала своего сына Платон, чтобы он смотрел на это все философски.

У Ксении в Instagram так много рекламы, что когда она выложила фото сына, люди попытались его купить.