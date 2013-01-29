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Жизнь

Юмористка из Новосибирска рассказала о попытках купить сына Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак стала главной героиней шоу «Прожарка», на котором юмористы высмеивают знаменитых гостей, пишет Om1.ru.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак.
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак.
Кадр видео "Осторожно, Собчак!" / youtube.com

В качестве «прожаривающих» юмористов выступили шестеро комиков, среди которых была и уроженка Новосибирска Зоя Яровицына.

Девушка за «пару минут» успела несколько раз рассмешить Собчак, пошутив над ее свадьбой, бывшими мужчинами и сыном.

На своей свадьбе Ксения исполнила сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить.

На самом деле, в последние пару лет Ксения стала выглядеть намного лучше. Московские визажисты наконец-то научились «это» красить.

Есть статья, где перечислены все мужчины Ксении Собчак. Пока я ее читала, в Венесуэле дважды сменилось правительство.

Ксения назвала своего сына Платон, чтобы он смотрел на это все философски.

У Ксении в Instagram так много рекламы, что когда она выложила фото сына, люди попытались его купить.

В конце «прожарки» Яровицына подчеркнула, что ни одна из российских знаменитостей не обладает таким чувством самоиронии, как Собчак.

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