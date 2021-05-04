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Жизнь

Юная сибирячка попала на видео, когда ночью срывала портреты ветеранов ВОВ

В Томской области задержали девушку, повредившую посвященные памяти участников Великой Отечественной войны баннеры, сообщает региональное МВД.

Девушка повредила портреты ветеранов ВОВ. Томская область.
Девушка повредила портреты ветеранов ВОВ. Томская область.
кадр из видео.

Инцидент произошел ночью 3 мая в Северске — неизвестные повредили баннеры, посвященные памяти ветеранов ВОВ.

Участковый получил записи видеокамер, чтобы по горячим следам вычислить хулиганов. Оказалось, что все портреты сорвала одна девушка.

«Местная жительница 2003 года рождения», — уточнили в ведомстве.


На кадрах видно, как девушка подходит к лайтбоксу, срывает плакат с фотографией ветерана, бросает и идет к следующему баннеру.

«Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет для принятия решения», — рассказали в МВД.

Ранее сообщали, что в Госдуме готовят поправку, которая позволит на 5 лет лишать свободы за оскорбление памяти не только ныне живущих ветеранов, но и ушедших из жизни.

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