Юная сибирячка попала на видео, когда ночью срывала портреты ветеранов ВОВ

Инцидент произошел ночью 3 мая в Северске — неизвестные повредили баннеры, посвященные памяти ветеранов ВОВ.

Участковый получил записи видеокамер, чтобы по горячим следам вычислить хулиганов. Оказалось, что все портреты сорвала одна девушка.

«Местная жительница 2003 года рождения», — уточнили в ведомстве.



На кадрах видно, как девушка подходит к лайтбоксу, срывает плакат с фотографией ветерана, бросает и идет к следующему баннеру.

«Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет для принятия решения», — рассказали в МВД.

Ранее сообщали, что в Госдуме готовят поправку, которая позволит на 5 лет лишать свободы за оскорбление памяти не только ныне живущих ветеранов, но и ушедших из жизни.