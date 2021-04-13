13 апреля
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Жизнь

Юные алтайские журналисты спасли от гибели сову

Юные журналисты-натуралисты, возвращаясь с ежегодного фестиваля, подобрали на автотрассе сову. По всей видимости, птица столкнулась с автомобилем.

Юные журналисты спасли сову
Юные журналисты спасли сову
Газета "Сами"

По всей видимости, удар был несильным и только оглушил сову. В руках детей птица быстро пришла в себя и ее отпустили на волю.

К слову, юные журналисты возвращались с фестиваля «Свой голос», где в этом году впервые была сформирована экологическая редакция. В ее состав вошли участники краевого проекта «Усынови заказник», который направлен на оказание практической помощи ценным и особо охраняемым природным территориям.

Юные журналисты спасли сову
Юные журналисты спасли сову
Газета «Сами»

Участники редакции попали в биоквантум, где проводят интересные опыты. Например, выращивают томатофель — гибрид картофеля и томата. Там они попробовали провести первые исследования биоматериала.

Фестиваль ежегодно проводят весной. На нем собирают школьников со всего Алтайского края, которые увлекаются медиатворчеством — публикуют свои заметки в школьных газетах, пробуют силы в создании теленовостей или интернет-ресурсов.

Нынешний фестиваль был посвящен Году науки и технологий и потому проходил в Детском технопарке Алтайского края «Кванториум-22».

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