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Жизнь

Юные барнаульцы устроили пьяную драку в автобусе

Очевидцы рассказали, что пьяные подростки устроили драку с пассажирами 20 автобуса, сообщает «Инцидент Барнаул».

Автобус №20.
Автобус №20.
Kolyan22rus в fotobus.msk.ru

Все началось с неподобающего поведения парней, они шумели, пели песни и кричали. Своим поведением они мешали другим пассажирам, а на замечания и просьбы быть потише подростки реагировали весьма агрессивно, в том числе переходя на маты.

После очередного замечания, один из нарушителей бросился на мужчину и начал его избивать, в последствие завязалась драка. Туда хотел ввязаться и второй юноша, но его остановили другие пассажиры, весь процесс сопровождался обильным количеством мата.

В эту ситуацию ввязалась кондуктор автобуса, пригрозив полицией, но парни не испугались. Тогда кондуктор попросила водителя остановить автобус, чтобы проводить парней из транспорта. Драка прекратилась, парни расселись по местам. Однако словесная перепалка продолжилась.

После очередной попытки рукоприкладства со стороны парней, они были высажены из автобуса на остановке «Пивзавод».

Ранее сообщалось, что в Сибири водитель автомобиля выбросил из салона двух женщин и сбил мужчину.

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