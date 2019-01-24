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Юные лесоводы установили кормушки для птиц в ленточных борах

Новые домики появились в заказниках «Панкрушихинский» и «Мамонтовский». Кормушки смастерили ребята из школьных лесничеств. Материал для скворечников им предоставила лесная холдинговая компания «Алтайлес».

Ребята из школьных лесничеств мастерят кормушки для птиц.
Ребята из школьных лесничеств мастерят кормушки для птиц.
Источник фото ЛХК "Алтайлес"

В Мамонтовском заказнике свои усилия объединили два школьных лесничества — «Вита» и «Знатоки природы». На двоих они изготовили 40 новых кормушек. Найти для них подходящее место помог местный егерь. Он подсказал в каком направлении и на какой высоте их лучше развесить. В Панкрушихинском заказнике новые скворечники установили ребята из школьного лесничества «Хранители леса». Они разместили домики по маршруту экотропы «Белая глинка». Кстати, у «Хранителей леса» в заказнике уже есть на попечении две кормушки и планируется установка еще двух домиков для дрозда и мухоловки.

Подкормка птиц — это добрая традиция, приучающая детей заботиться о братьях наших меньших. По словам руководителей лесничеств, школьники кормят птиц минимум раз в неделю. «Ребята очень любят ходить в лес. Здесь они получают возможность ухаживать и наблюдать за птицами, а также чувствовать значимость проделанной работы», — отметила руководительница школьного лесничества «Хранители леса» Оксана Арсеньева.

Ребята из школьных лесничеств мастерят кормушки для птиц.
Ребята из школьных лесничеств мастерят кормушки для птиц.
Источник фото ЛХК «Алтайлес»

Михайлов Юрий Евгеньевич,
доктор биологических наук, заведующий кафедрой экологии, природопользования и защиты леса Уральского государственного лесотехнического университета:

Лес — это не только деревья, а сложный биогеоценоз, который объединяет множество разнообразных живых организмов. На их разнообразии держатся вся биосфера, все экосистемы, и лес здесь не исключение. Все обитатели леса вносят свой вклад в жизнедеятельность и устойчивость лесной экосистемы.

Но не всё так просто в природе. В условиях современного изменения климата чаще происходят экстремальные явления, засухи, пожары, ветровалы, которые ведут к ослаблению древесных растений. А ослабленные деревья не могут сопротивляться нападению вредоносных насекомых и поражению болезнями. Однако лес, как и любая экосистема, способен к саморегуляции. Конечно, когда вспышка вредителей уже произошла, насекомоядные птицы и хищные насекомые с ней не справятся. Но их роль не в этом. Постоянно поедая, например, гусениц и выкармливая ими птенцов, лесные птицы регулируют численность вредоносных насекомых, и тем самым предотвращают возникновение вспышек. Известно, что только семь пар птиц с выведенными птенцами на одном гектаре леса за сезон уничтожают порядка 6 миллионов насекомых, и из них треть относятся к вредоносным.

Привлечение в леса птиц — это самый древний и эффективный лесозащитный метод. К сожалению, у нас о нем почему-то часто забывают. Или уже весной вспоминают про развешивание скворечников и дуплянок. Но ведь зимой насекомоядные птицы тоже требуют заботы, особенно те, которые не улетели на юг, например, синицы. Им сложно найти растительный корм в зимнем лесу, поэтому сейчас подкармливать птиц особенно актуально.

Ребята из школьных лесничеств смастерили кормушки для птиц.
Ребята из школьных лесничеств смастерили кормушки для птиц.
Источник фото ЛХК «Алтайлес»

Подчеркнем, школьные лесничества — это движение юных лесоводов с полувековой историей в Алтайском крае. Ребята изучают жизнь леса, участвуют в конкурсах, проводят научные исследования. Многие из участников школьных лесничеств выбирают профессию лесовода и возвращаются работать в родные лесные поселки. Всего на базе компании «Алтайлес» действует более 20 школьных лесничеств с численностью более 400 ребят.

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