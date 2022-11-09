9 ноября
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Жизнь

Юные следопыты получили призы

Этой осенью юные покупатели магазинов «Аникс» отправились в путешествие вместе со своими родителями. Их цель была не обычной: им нужно было познакомиться с родным краем, а потом написать самую настоящую исследовательскую работу.

Конкурс юных следопытов
Конкурс юных следопытов
ТД "Аникс"

Наши следопыты совершали открытия, узнавали что-то новое, удивлялись, снимали фото и видео- доказательства и, конечно, делились эмоциями в своем исследовании.

В конкурсе приняло участие 106 школьников в возрасте от 6 до 16 лет, на сайте размещена 191 работа по темам: известные люди (53 исследования), растительный мир (34 исследования), животный мир (54 исследования), природные объекты (50 исследований).

Для участия в конкурсе не обязательно нужно было отправляться в другой город, а было достаточно посмотреть на мир вокруг нас. Кто-то рассказывал о своем коте, кто-то о растениях, которые растут на даче или во дворе, некоторые ребята с удовольствием делились своими семейными историями.

Каждому исследователю достался подарок в соответствии с достижениями и рейтингом.

А главными победителями стали:

  • 1 место — Софья Шалупина, получила в подарок электросамокат за работу «Разговор с Почетным гражданином Людмилой Бузуновой"
    2 место — Игнатий Хабазин, получил в подарок велосипед для трюков BMX за работу «Облепиха — золото Сибири!"
    3 место — Андрей Важенин, получил в подарок велосипед для увлекательных поездок за работу «Ёжик необыкновенный!»

Поздравляем победителей и участников конкурса! Следите за нашими новостями в социальных сетях и участвуйте в розыгрышах!

Познакомиться с работами юных исследователей вы можете на сайте: sledopit.tdanix.ru

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