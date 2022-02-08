Юным бийчанам грозит срок за сбыт наркотиков в крупном размере

Двое жителей Бийска 16 и 18 лет сбывали наркотики в различных местах города. Подростков поймала полиция и теперь им, несмотря на юный возраст, грозит срок.

Все началось с того, что некто (правоохранители так и не установили его личность) предложил молодым людям заняться наркобизнесом — получать информацию о местонахождении партии с запрещенными веществами и сбывать их.

Подростки занялись преступной деятельность, но довести преступный умысел до конца им не удалось по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками полиции.

Вину юные наркодилеры признали и раскаялись в содеянном. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

В органы системы профилактики внесли представление об «устранении причин и условий способствующих совершению преступлений».

В СУ СКР по Алтайскому краю особо отметили, что преступления в сфере оборота наркотиков квалифицируются как тяжкие, следовательно, уголовная ответственность за них наступает с 16 лет, а в некоторых случаях и с 14.

Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы.

Ранее трех жителей Барнаула (18-летний парень и две 17-летние девушки) обвинили по наркостатьям.