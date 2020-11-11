Юный футболист из Алтайского края встретился с лучшим тренером страны

Во-первых, подошел к концу социальный проект #СпортНаПятёрочку, организованный торговой сетью «Пятёрочка» и PepsiCo для юных футболистов. Он был анонсирован весной этого года.
Лучшие игроки из разных уголков России получили уникальный шанс приехать в Москву, чтобы прокачать свои спортивные навыки под руководством опытных наставников.
В конкурсе приняли участие парни и девушки 14−17 лет. Лишь 50 юных спортсменов выполнили все условия и дошли до финального этапа. Победители были определены с помощью открытого голосования.
Среди них:
- Константин Дорофеев (Ельцовка, Алтайский край)
- Анжелика Арапова (Магнитогорск). Девушка победила сразу в двух конкурсах
- Максим Кузнецов (Иркутск)
- Владислав Четыркин (Севастополь)
- Максим Афанасьев (Подольск)
- Михаил Гульнев (Заволжье)
- Степан Соколовский (Богородицк)
- Анна Кляйншмидт (Сыктывкар)
- Павел Щеников (Саров)
Во-вторых, пятеро победителей конкурса от Pepsi и «Пятёрочки», приславшие видео-заявки на тему «Как я проведу свое спортивное лето», отправились в футбольную академию «Ювентус» в Москве.
В течение недели они тренировались у профессиональных спортсменов одного из лучших футбольных клубов. Стажировка добавила ребятам уверенности и помогла попробовать себя в профессиональной игре.
Николай Гульнев,
дедушка одного из победителей конкурса:
— Мы благодарны Pepsi и «Пятёрочке» за организацию конкурса. Поначалу мы даже не верили, что такая удача возможна! А в итоге просто в восторге от всего. Тренировки, которые были организованы в академии «Ювентус», — просто фантастика. Совершенно другой уровень. Наши дети об этом даже не мечтали!
Вторая пятёрка призеров конкурса от Lay’s и «Пятёрочки» получила шанс попасть на мастер-класс к Станиславу Черчесову — известному российскому тренеру. Среди победителей оказались не только юноши, но и девушки.
Анжелика из Магнитогорска поделилась впечатлениями:
— У нас в городе только недавно появилась женская команда, и пока она одна. Тренировки, к сожалению, проходят нечасто. Эта поездка — невероятный шанс, который показал, что всё возможно, что главное — заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие, хоть это и звучит банально. Встреча со Станиславом Саламовичем и все это путешествие — тому доказательство.
Победители время даром не теряли. Они тренировались по уникальной методике, разработанной одним из лучших тренеров страны, а заодно пообщались со своим кумиром.
Мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосторожности: площадка была оснащена средствами дезинфекции и защиты. Каждый участник и гость сдали тест на коронавирус.
Станислав Черчесов,
российский тренер:
— Упорство и стремление к победе — главные качества хорошего спортсмена. Я очень надеюсь, что ребята обязательно продолжат свои тренировки. И, кто знает, возможно, что с кем-то из них мы еще встретимся на футбольном поле.
Конкурс доказал спортивным ребятам со всей страны, что выиграть может каждый, где бы он ни находился. Стремление к победе, мотивация и упорство оказались главной движущей силой.