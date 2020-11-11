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Юный футболист из Алтайского края встретился с лучшим тренером страны

Московские каникулы, тренировки с лучшими тренерами России и море незабываемых эмоций. «Пятёрочка» подвела итоги социальных проектов и конкурсов для юных российских спортсменов, которые были реализованы совместно с партнерами торговой сети.

Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Архив торговой сети «Пятёрочка».

Во-первых, подошел к концу социальный проект #СпортНаПятёрочку, организованный торговой сетью «Пятёрочка» и PepsiCo для юных футболистов. Он был анонсирован весной этого года.

Лучшие игроки из разных уголков России получили уникальный шанс приехать в Москву, чтобы прокачать свои спортивные навыки под руководством опытных наставников.

В конкурсе приняли участие парни и девушки 14−17 лет. Лишь 50 юных спортсменов выполнили все условия и дошли до финального этапа. Победители были определены с помощью открытого голосования.

Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Архив торговой сети «Пятёрочка».

Среди них:

  • Константин Дорофеев (Ельцовка, Алтайский край)
  • Анжелика Арапова (Магнитогорск). Девушка победила сразу в двух конкурсах
  • Максим Кузнецов (Иркутск)
  • Владислав Четыркин (Севастополь)
  • Максим Афанасьев (Подольск)
  • Михаил Гульнев (Заволжье)
  • Степан Соколовский (Богородицк)
  • Анна Кляйншмидт (Сыктывкар)
  • Павел Щеников (Саров)

Во-вторых, пятеро победителей конкурса от Pepsi и «Пятёрочки», приславшие видео-заявки на тему «Как я проведу свое спортивное лето», отправились в футбольную академию «Ювентус» в Москве.

Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Архив торговой сети «Пятёрочка».

В течение недели они тренировались у профессиональных спортсменов одного из лучших футбольных клубов. Стажировка добавила ребятам уверенности и помогла попробовать себя в профессиональной игре.

Николай Гульнев,
дедушка одного из победителей конкурса:

— Мы благодарны Pepsi и «Пятёрочке» за организацию конкурса. Поначалу мы даже не верили, что такая удача возможна! А в итоге просто в восторге от всего. Тренировки, которые были организованы в академии «Ювентус», — просто фантастика. Совершенно другой уровень. Наши дети об этом даже не мечтали!

Вторая пятёрка призеров конкурса от Lay’s и «Пятёрочки» получила шанс попасть на мастер-класс к Станиславу Черчесову — известному российскому тренеру. Среди победителей оказались не только юноши, но и девушки.

Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Архив торговой сети «Пятёрочка».
Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Социальный проект #СпортНаПятёрочку.
Архив торговой сети «Пятёрочка».

Анжелика из Магнитогорска поделилась впечатлениями:

— У нас в городе только недавно появилась женская команда, и пока она одна. Тренировки, к сожалению, проходят нечасто. Эта поездка — невероятный шанс, который показал, что всё возможно, что главное — заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие, хоть это и звучит банально. Встреча со Станиславом Саламовичем и все это путешествие — тому доказательство.

Победители время даром не теряли. Они тренировались по уникальной методике, разработанной одним из лучших тренеров страны, а заодно пообщались со своим кумиром.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосторожности: площадка была оснащена средствами дезинфекции и защиты. Каждый участник и гость сдали тест на коронавирус.

Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Архив торговой сети «Пятёрочка».

Станислав Черчесов,
российский тренер:

— Упорство и стремление к победе — главные качества хорошего спортсмена. Я очень надеюсь, что ребята обязательно продолжат свои тренировки. И, кто знает, возможно, что с кем-то из них мы еще встретимся на футбольном поле.

Конкурс доказал спортивным ребятам со всей страны, что выиграть может каждый, где бы он ни находился. Стремление к победе, мотивация и упорство оказались главной движущей силой.

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