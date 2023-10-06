Юный спасателя из Залесовского округа наградили благодарственным письмом. Мальчик рассказал, как спас детей

Егора Усольцева, который спас двух детей на реке 29 сентября, наградили благодарственным письмом от начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова. Сам мальчик поделился воспоминаниями с "Катунь 24", как он спас 4-летнюю девочку и ее 5-летнего брата.

Маленький спасатель не отрицает, что ему было страшно, но говорит:

"Лучше я промокну, чем на одного человека в мире станет меньше".

А уже 6 октября Егора наградила Администрация Залесовского округа благодарственным письмом и подарком в виде велосипеда.

Награждение Егора Усольцева. Катунь 24.

Помимо мальчика наградили и женщину, которая оказала скорую медицинскую помощь 4-летнему малышу после того, как его вытащили. Татьяне подарили телевизор.

В скором времени Егора Усольцева наградят ведомственной медалью МЧС России.

Ранее мы писали о детях, спасших пожилую женщину на Алтае.