Юрист назвал случаи, когда можно получить штраф за посадки картофеля у себя в огороде

Выращивание картофеля может рассматриваться как административное правонарушение, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Правда, только в случае, если его посадили из «нелегального» посевного материала с целью дальнейшей продажи урожая, пишет «Вечерняя Москва»

Действующее законодательство обязывает граждан приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах.

Выращивание картофеля из «нелегального» посевного материала — это нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Но лишь тогда, когда гражданин выращивает овощ на продажу, например, торговым сетям или другим частным лицам.

В случае если человек выращивает картофель для самостоятельного употребления и дальнейшего посева, правонарушением это не считается, уточнил юрист.

Картофель. Дмитрий Лямзин.

В противном случае применима статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленных правил производства, обработки, сбыта, хранения, транспортирования и употребления семян сельскохозяйственных растений».

Она предусматривает наказание в виде предупреждения либо административного штрафа от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 рублей для должностных лиц и от 5 000 до 10 000 рублей для юридических лиц.

Что касается слухов о предстоящем запрете дачникам выращивать картофель на своих приусадебных участках, это не более чем миф, подчеркнул Редин: «Вы вправе высаживать на своих участках клубни любого картофеля, если далее урожай будет предназначаться только для личного потребления и дальнейшего выращивания на своей территории».