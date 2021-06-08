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Жизнь

Юрист рассказал, каких выплат ждать россиянам предстоящим летом

Этим летом некоторые категории россиян получат новые социальные выплаты или повышение уже существующих пособий. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в интервью агентству «Прайм»,

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По словам юриста, с 1 августа произойдет перерасчет пенсий. Однако он коснется лишь работающих пенсионеров. Максимальное увеличение пенсии составит почти 300 рублей — 3 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Петропольский напомнил, что президент РФ пообещал материальную поддержку беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, в виде выплаты в размере 6350 рублей.

Такую выплату получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачивать с 1 июля. Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет также получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей.

«Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — добавил Петропольский.

Также по решению Владимира Путина семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

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